«الانضباط» تخفض عقوبات المدربين

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف عضو لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، المتحدث الرسمي باسم اللجنة حمدان رشود الزيودي، أن اللجنة قررت خفض العقوبات الخاصة بمدربي الأندية وعدم المبالغة فيها، خصوصا في ما يتعلق بالاعتراضات العادية على قرارات الحكام خلال المباريات، مشدداً على أنه في الوقت ذاته لن يكون هناك تساهل من قبل اللجنة في مسألة الخروج عن النص خلال المباريات المختلفة، سواء كان من قبل المدربين أو اللاعبين وغيرهم من أطراف اللعبة، لأن اللجنة ستطبق العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي وفي لائحة الانضباط، لافتاً إلى أهمية التدرج في القرارات الانضباطية. وقال حمدان الزيودي في تصريحات صحافية: «لجنة الانضباط ناقشت خلال اجتماعها الأول عقب تشكيلها الجديد برئاسة الدكتور حسن المرزوقي موضوع العقوبات التي تصدر بحق مدربي الأندية على خلفية اعتراضهم على قرارات الحكام، واعتبرت أن مسألة الاعتراضات العادية تعد جزءاً من عمله، لذلك قررت مراعاة هذا الجانب وخفض العقوبات، لكن العقوبات الأخرى المتعلقة بدخول المدرب للملعب وخلافه من العقوبات الانضباطية الخاصة بالسلوك فإنه لن يكون هناك تساهل فيها».

وأضاف: «ستقوم لجنة الانضباط بمراعاة كل حالة حسب السلوك الذي يبدر من المدرب، لاسيما على صعيد اعتراص المدرب على القرارات التحكيمية خلال المباراة». وشدد الزيودي على أن سياسة لجنته خلال المرحلة المقبلة تقوم على مبدأ الشفافية خصوصاً في التعامل مع وسائل الإعلام، نظراً لأهمية الدور الذي يقوم به الإعلام، مؤكداً أن لجنة الانضباط ستقوم بإعلان القرارات التي تصدر منها أولاً بأول من خلال التعامل المباشر مع وسائل الإعلام.