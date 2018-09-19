الوصل ينفي امتناع مينديز عن التدريبات

المصدر: أحمد طارق - دبي

نفت شركة الوصل لكرة القدم امتناع اللاعب البرازيلي، رونالدو مينديز، عن خوض تدريبات «الإمبراطور»، لافتة إلى أن مينديز يخضع لبرنامج علاجي مع طبيب الفريق الأول.

وأوضحت على حسابها الرسمي في «تويتر» أن «شركة الوصل تنفي بشكل قاطع ما يثار حالياً عن امتناع اللاعب رونالدو مينديز عن التدريبات، وتؤكد الشركة على مواصلة اللاعب عملية التأهيل برفقة طبيب الفريق، كما تدعو الشركة كل وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والصدق، والالتزام بالمعايير المهنية فيما تنشره من بيانات أو أخبار تتعلق بالنادي».

ونشر النادي صوراً للاعب البرازيلي أثناء تأديته، أمس، تدريبات في مقر النادي، إذ غاب مينديز عن مباراة الوصل أمام بني ياس في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، بسبب الإصابة، حيث تبدو حظوظه ضعيفة في المشاركة بمباراة «الإمبراطور» أمام الوحدة بعد غد في الجولة الثالثة.