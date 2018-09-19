المصدر: دبي-الامارات اليوم.

الشارقة

ذكر نادي الشارقة على صفحته عبر «توتير» أن الإدارة التنفيذية للنادي قررت زيادة بوابات الدخول للاستاد، وطرح تذاكر المباريات التي تقام على ملعب النادي قبل يومين من موعدها، وتوفير تذاكر مجانية لأصحاب الهمم.

شكوى

شكا مسؤول بارز بأحد أندية المحترفين عدم قيام حكم مباراة فريقه بالاستعانة بتقنية الفيديو، رغم وجود ثلاث حالات كانت تستدعي ذلك، متسائلاً عن الكلفة التي يتحملها اتحاد الكرة على تلك التقنية دون الاستفادة منها في المباريات.

توقيت

شكا مدرب في أحد أندية الهواة التغيير الذي طرأ على مواعيد الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة ودوري الأولى، بحيث جعل من المعسكرات التدريبية خلال الصيف غير مفيدة، بسبب المدة الزمنية التي تفصلها عن بداية المنافسات.