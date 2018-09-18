جوريتش: هدفنا الخروج بنتيجة ايجابية

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قال المدير الفني لفريق الكرة بنادي ياس جوريتش إن فريق الجزيرة الذي سيواجهه بني ياس غدا الخميس في الجولة الثالثة من منافسات دوري الخليج العربي على استاد محمد بن زايد قوي هجومياً ويمتلك نسيجا رائعا من اللاعبين الاجانب والمواطنين الذين يشكلون خطورة كبيرة علي أي منافس.

وقال، خلال المؤتمر الصحافي أمس، قبل المباراة " شاهدت مباراة الجزيرة الأخيرة امام الفجيرة وراقبت الفريق عن كثب وأملك رؤية واضحة للطريقة التي سنخوض بها المباراة".

وأضاف "أعددنا الفريق بأفضل طريقة لمواجهة الجزيرة وسنحاول تقديم مباراة جيدة وكرة قدم ممتعة وسنسعى للحصول على الأهم وهي النتيجة الإيجابية".

وعن غيابات السماوي في المباراة قال "الفريق سيفتقد لخدمات فيصل الخديم بداعي الايقاف ومبارك المنصوري بداعي الإصابة عدا ذلك لا توجد اي غيابات في الفريق وباقي اللاعبين على أتم استعداد لهذه المباراة".

و أشار جوريتش إلى أن الجزيرة يمتلك خط هجوم قويا لا يقل خطورة عن فريق الوصل, وقال "الجزيرة يمتلك أسماء بإستطاعتها أن تصنع الفارق أمثال علي مبخوت, وخلفان مبارك, وليوناردو الذي سبق لي تدريبه في الموسم الماضي مع النصر السعودي".

وأوضح بأن بني ياس سيدخل المباراة بخطة متوازنة دفاعا وهجوما وأنه يحترم فريق الجزيرة مثله مثل أي فريق آخر في الدوري.