نادي الضباط يطلق أكاديمية لناشئي كرة القدم

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلن فندق ونادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، إطلاق أكاديمية لناشئي كرة القدم، السبت المقبل.

وتقدم الأكاديمية برنامجاً تدريبياً فريداً تم تصميمه لتطوير أهم مهارات اللاعبين مثل السرعة وخفة الحركة والمراوغة، كما يشمل البرنامج التدريبي تمارين مختلفة، في ما يخص اللياقة البدنية والمرونة والتكوين، وتعزيز مستوى مهارة اللاعب.

ويتم تنفيذ البرنامج بإشراف مدربين دوليين من فرنسا وإنجلترا وإيطاليا ورومانيا والمغرب والبرازيل وإسبانيا.

وحدّدت إدارة الأكاديمية رسوم الاشتراك في البرنامج بمبلغ 700 درهم شهرياً، إضافة إلى رسوم التسجيل التي تبلغ 300 درهم.