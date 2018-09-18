القمزي بطل الجولة الرابعة لمونديال الفورمولا2

المصدر: ريبادورو - الإمارات اليوم

خلط فريق أبوظبي أوراق الصدارة والترتيب العام في بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 مع نهاية الجولة الرابعة، بعد فوز البطل راشد القمزي بلقب الجولة التي أقيمت في مدينة ريبادورو البرتغالية، على زورق أبوظبي1.

وتألق القمزي من بداية السباق حتى النهاية بالبقاء في الصدارة، وطيلة 45 دورة، ليصل إلى النقطة رقم 29 في الترتيب العام، ويقفز للمركز الثالث، على بعد 16 نقطة فقط من صاحب المركز الأول والصدارة، وحل البرتغالي دوارتي بينيفتي على زورقه 45 ثانياً، والليتواني إدجراس ريباكو على زورقه 41 ثالثاً.

وكان السباق الذي انطلق بمشاركة 20 زورقاً قد بدأ في تمام الـ3:45 دقيقة بتوقيت البرتغال، وأعيدت الانطلاقة بعد دورة واحدة فقط، لتعرض زورق 54 دانيال سيجينمارك لتدهور خفيف أطاح غطاء زورقه في المسار.، ومع إعادة الانطلاقة تصدر القمزي الصغير السباق من البداية، وبقي صامداً طيلة 45 دورة، دون أن يتغير مركزه.\