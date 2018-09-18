نقل مباراة الوحدة والوصل إلى استاد بني ياس

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

تلقى نادي الوحدة موافقة لجنة دوري المحترفين باتحاد كرة القدم على طلبه بنقل مباراته مع الوصل في الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي إلى استاد بني ياس بالشامخة الجديدة بالعاصمة أبوظبي، التي تقام يوم الجمعة المقبل في الثامنة والربع مساء.

وكان مقرراً أن تقام المباراة على استاد مدينة زايد الرياضية، وفقاً لطلب سابق من نادي الوحدة، نظراً لعدم اكتمال التجديدات التي تُجرى حالياً بإستاد آل نهيان، الذي يستضيف منافسات إحدى مجموعات بطولة الأمم الآسيوية الـ16 التي تنظمها الإمارات في الفترة من الخامي من يناير إلى الأول من فبراير المقبلين.

وتلقى نادي الوحدة، أول من أمس، اعتذاراً من إدارة استاد مدينة زايد الرياضية بعدم تمكن الملعب من استضافة مباراة الوصل، لوجود صيانة دورية قبل إقامة بعض الفعاليات السنوية على أرض الملعب، وقبل استضافة بطولة كأس العالم للأندية في شهر ديسمبر المقبل، ثم بطولة الأمم الآسيوية في يناير. وبعد اعتذار إدارة استاد مدينة زايد الرياضية، طلب نادي الوحدة من إدارة نادي بني ياس الموافقة على استضافة مباراة الوصل، ووافقت الأخيرة على إقامتها في الموعد نفسه المحدد من قبل لجنة دوري المحترفين في الثامنة والربع من مساء يوم الجمعة المقبل.

من جانب آخر، واصل الوحدة تدريباته على ملعب أكاديمية الناشئين بالشهامة استعداداً للقاء الوصل المهم والمرتقب، وأدى الفريق مراناً قوياً مساء أمس، بمشاركة جميع اللاعبين، وسيعود إلى قائمة الفريق الأساسية في هذه المباراة نجم خط الوسط سلطان الغافري، الذي غاب عن مباراة دبا في الجولة الثانية بسبب الإيقاف.

ومن المنتظر أن يخوض الوحدة مباراة الوصل مكتمل الصفوف، وفقاً لما أعلنه مدير الفريق عبدالباسط محمد، الذي أكد أن القوة الضاربة للفريق ستكتمل أمام الوصل بعودة لاعب الوسط المتألق سلطان الغافري بعد انتهاء إيقافه، وقال لـ«الإمارات اليوم» إن مباراة الوصل غاية في الأهمية لفريق الوحدة، الذي يواجه منافساً قوياً يضم بين صفوفه نخبة ممتازة من اللاعبين المهاريين في خطي الوسط والهجوم، وسيحاول الوحدة تقديم مباراة قوية، واستمرار نتائجه الإيجابية للحفاظ على قمة الدوري التي يتصدرها برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على اتحاد كلباء بستة أهداف مقابل هدفين، وعلى دبا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وطالب الحمادي جماهير العنابي بالوقوف خلف الفريق في هذه المباراة المهمة، التي تعد إحدى المحطات الصعبة في مشوار الدوري.