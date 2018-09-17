مفاجأة غير متوقعة في صفقة نيغريدو مع النصر الإماراتي

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

كشف رئيس نادي بشيكتاش التركي فيكرت أورمان، عن عدم علمه بمكان المهاجم الإسباني ولاعب الفريق الأول ألفارو نيغريدو، خلال لقاء تلفزيوني مع إحدى القنوات التركية، رغماً من وصول اللاعب إلى دبي أمس والخضوع إلى الكشف الطبي مع فريق النصر الإماراتي صباح اليوم.

وقال رئيس النادي رداً عن احتراف اللاعب الإسباني نيغريدو: "أنا رئيس نادي بشيكتاش حتى الآن، لا توجد معلومات عن مكان تواجد نيغريدو، وإلى أين ذهب، لا يمكنه فعل أي شيء كهذا بدوننا، قد يكون ذهب في مكان ما لقضاء عطلة، آمل أن يجلب لنا عرض مالي جيد ونشكره، لم نحصل على عرض مكتوب اليوم أو الأمس، تجري مناقشة بعض الأمور، ولكن تمت مناقشتها أيضًا في أغسطس، وفي يوليو، وفي يونيو الماضي وهذه الأشياء تحدث في كرة القدم".