اتحاد الكاراتيه يختتم دورة صقل الحكام وتصنيفهم

المصدر: جوني جبور - دبي

اختتم اتحاد الكاراتيه أول من أمس، على صالة الهيئة العامة للرياضة في دبي، دورة صقل الحكام الجدد وتصنيفهم، التي امتدت لثلاثة أيام، بمشاركة 42 دارساً.

وشملت الدورة محاضرات نظرية وعلمية، ألقاها أعضاء لجنة الحكام في الاتحاد، وتناولت مستجدات القانون الدولي في مسابقات الكاتا والكوميتيه.

وشهدت أيام الدورة، حضور نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، بجانب المدير التنفيذي للاتحاد محمد عباس، ورئيس لجنة الحكام إبراهيم أحمد، والحكم الدولي جابر الزعابي.

وفي ختام الدورة قام الرزوقي بتوزيع الشهادات على الدارسين، مع العلم أنه في أكتوبر المقبل سيقوم الاتحاد وعلى صعيد الدورات التحكيمية، بتنظيم دورة جديدة يحاضر فيها رئيس لجنة الحكام الدولية خافيير إسكلتي.

- شملت الدورة

محاضرات نظرية

وعلمية، ألقاها

أعضاء لجنة الحكام،

وتناولت مستجدات

القانون الدولي في

مسابقات الكاتا

والكوميتيه.



