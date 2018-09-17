«كأس الإمارات» تفتتح موسم السباحة الجمعة المقبل

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

اعتمد اتحاد الإمارات للسباحة إقامة أولى بطولات الموسم الجديد وهي كأس الإمارات للسباحة، التي ستقام على مدار يومي الجمعة والسبت المقبلين لكل الأعمار ولكل الأندية والأكاديميات الخاصة في الدولة، وذلك في مجمع حمدان الرياضي بدبي.

ولأول مرة هذا العام قرر الاتحاد أن تكون المنافسات في اليوم الثاني من البطولة الموافق 22 الجاري خلال الفترة الصباحية فقط، تجاوباً مع طلبات الأندية واللجنة الفنية بسبب طول الفترة التي يوجد فيها السباحون أثناء البطولات، وتمتد ليومين كاملين.

وأكد رئيس مجلس إدارة اتحاد السباحة سلطان السماحي، في تصريح صحافي أن الاتحاد اعتمد جدول بطولات العام الجديد خلال اجتماعه الأخير بداية الشهر الجاري، وأشار إلى أن كأس الإمارات ستكون مفتوحة لكل الأكاديميات والأندية، ما يوفر احتكاكاً جيداً لكل لاعبي المنتخبات.

من جانب آخر، يواصل الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية الزيارات الميدانية للأندية للوقوف على الحالة الفنية والبدنية للاعبين، ضمن خطة الإعداد والعمل للبطولات المقبلة التي ستشارك فيها الإمارات.