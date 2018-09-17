10 ملامح تكشف عن وجه المنافسة في الدوري مبكراً

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهدت الجولة الثانية من دوري الخليج العربي لكرة القدم، نتائج غريبة ومثيرة، إذ استمرت الغزارة التهديفية باهتزاز الشباك 30 مرة، بعدما شهدت الجولة الأولى إحراز 31 هدفاً، إذ تساوت أربعة أندية في صدارة لائحة الترتيب، محققة العلامة الكاملة، (ست نقاط)، وهي: أندية الشارقة والوحدة والعين والجزيرة، وفي الوقت نفسه خسرت أربعة أندية في أول جولتين، وهي: النصر والإمارات والظفرة ودبا الفجيرة، لترسم الجولة الثانية 10 ملامح مبدئية حول شكل المنافسة في الموسم الحالي، تستعرضها «الإمارات اليوم» على النحو التالي:

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