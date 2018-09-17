عبدالكريم مقيّماً لطاقم تحكيم مباراة الأهلي والمحرق

المصدر: منصور السندي - دبي

عيّن الاتحاد العربي لكرة القدم الحكم الدولي السابق، محمد عبدالكريم الزرعوني، مقيّماً لحكام مباراة الإياب بين فريقي الأهلي السعودي والمحرق البحريني، في كأس الأندية العربية الأبطال، التي ستقام بمدينة جدة السعودية في 24 الجاري، علماً بأنه تم تعيين طاقم تحكيم من تونس والسودان لإدارة المباراة.

وقال محمد عبدالكريم لـ«الإمارات اليوم»: «تم تعييني مقيماً لحكام مباراة الأهلي السعودي والمحرق البحريني في أول مهمة خارجية لي لتمثيل بلدي كمقيم للحكام في هذه المباراة».

وأضاف «أتقدم إلى عضو لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكم الدولي السابق علي حمد، بالشكر على جهوده الكبيرة في خدمة الحكام والتحكيم الإماراتي».

ويعد الحكم الدولي السابق محمد عبدالكريم من أفضل الحكام الإماراتيين، إذ وجد قبل اعتزاله التحكيم ضمن قائمة الحكام النخبة في آسيا.