فييرا: أخفيت «الوشم» احتراماً للجماهير وليس خوفاً من العقوبات

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

أكد لاعب خط وسط فريق عجمان، البرازيلي فاندر فييرا، أنه اضطر إلى وضع «مُلصق» حول رقبته، لتفادي ظهور الوشم احتراماً لمشاعر الجماهير، وتفادياً للانتقادات التي تعرض لها في الموسم الماضي حينما كان لاعباً في صفوف الشارقة.

وكان «فاندر فييرا» قد انتقل إلى عجمان مطلع هذا الموسم، قادماً من الشارقة في صفقة انتقال حر.

وقال فييرا لـ«الإمارات اليوم»: «فضلت إخفاء الوشم احتراماً لمشاعر الجماهير التي انتقدتني بشدة بعد مشاهدتها هذا الوشم في المرة الأولى لظهوري مع الشارقة، أنا لم أغضب على الاطلاق من مواقف تلك الجماهير لأني أدرك جيداً أن لكل دولة عاداتها وسلوكياتها، ومثل هذه الأمور أدركت أنها غير مستحبة بين الجماهير هنا في الإمارات».

ونفى لاعب عجمان أن يكون قد أخفى الوشم خوفاً من عقوبات قد يتعرض لها من جانب لجنة الانضباط في اتحاد الكرة.

ولفت: «لم أضع في الاعتبار إمكانية أن أتعرض للعقوبات بسبب هذا الوشم، كل ما فكرت فيه احترام مشاعر الجماهير ورغبتي في أن يتحدثوا عني كلاعب كرة قدم، وليس كشخص يضع وشماً غير مُستحب على بعض المناطق من جسده».

وكشف: «أنا شخص أعشق وضع الوشم على جسدي، والوشم الحالي هو واحد من أشكال كثيرة استخدمتها في السابق وأنوي استخدام أشكال أخرى في المستقبل لم أستقر عليها إلى الآن».

وتحدث فييرا عن تجربته مع عجمان قائلاً: «هي تجربة رائعة بالنسبة لي، أنا سعيد مع النادي وأشعر براحة نفسية الأمور كلها تسير بشكل جيد وحسبما أتمنى أود أن أشكر مسؤولي النادي والجهاز الفني واللاعبين على دعمهم لي، فأنا أقدم أقصى ما عندي إرضاء لما يقدمه لي كل من حولي في النادي».

وبيّن: «حينما وصلني عرض عجمان لم أتردد على الإطلاق، إذ كانت هناك رغبة مشتركة بيني وبين أفراد عائلتي أن أبقى في الإمارات، فهم يشعرون بالسعادة لوجودهم هنا، وأود أن أشكر مسؤولي نادي الشارقة لأنهم هم من قدموني للأندية المحلية، وأتمنى أن يقدموا موسماً جيداً خصوصاً أنهم حققوا الفوز في أول مباراتين لهم بالدوري».

وتوقع لاعب عجمان في ختام تصريحاته، أن يحقق عجمان مركزاً متقدماً هذا الموسم رغم الخسارة من الأهلي، قائلاً: «تلقينا خسارة غير مستحقة من شباب الأهلي، كنا الأفضل وأضعنا فرصاً أكثر منهم، كان من المفروض أن نتقدم عليهم لكن الكرة التي ضربت في العارضة ارتدت علينا بهدف، هذه الخسارة لن تنال منا فنحن نملك القدرات والإمكانات التي تجعلنا مؤهلين لاحتلال مركز متقدم وهذا ما نعد به جماهيرنا».

حمدون: الفردان سيشارك في المباراة المقبلة

أكد مدير فريق شباب الأهلي، محمد أحمد «حمدون» أن كل الخيارات بشأن بقاء المالدوفي لوفانور أو رحيله ستبقى مفتوحة حتى غلق باب القيد الصيفي في الثاني من أكتوبر الجاري.

وقال للصحافيين: «لدينا بالفعل احتمالية داخل النادي للاستغناء عن خدمات لوفانور شريطة أن يتوافر البديل الأفضل، وفي حالة إذا لم نحصل على اللاعب الذي يتواكب مع طموحات النادي والجهاز الفني سنُبقي على لوفانور».

وأوضح حمدون: «التوجه برحيل لوفانور، هو قرار يخص المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، الذي يرغب في التعاقد مع لاعب أجنبي آخر من أجل أغراض فنية وخططية ليس لها علاقة بمستوى اللاعب الذي يُعد محل تقدير واحترام من كل المسؤولين عن النادي، سواء عن الفترة الماضية التي قضاها مع النادي أو الفترة الحالية التي يؤدي فيها بإخلاص وجهد».

وكشف حمدون، خلال تصريحاته النقاب عن مشاركة حبيب الفردان، مع شباب الأهلي في المباراة المقبلة بالدوري.

وبين: «هناك إجراءات إدارية سيتم الانتهاء منها خلال ساعات قليلة وسيشارك اللاعب معنا في المباراة المقبلة بالدوري، خصوصاً بعد أن انتظم في التدريبات قبل يومين، وبرنامج تأهيله يسير بشكل جيد».