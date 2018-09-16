سواريز: مصلحة الشارقة أهم من الألقاب الشخصية

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكد لاعب فريق كرة القدم بنادي الشارقة المحترف البرازيلي ويلتون سواريز أن هدفه مع الشارقة وهو يدخل كل مباراة المساهمة في تحقيق الفوز، مشيرا الى أنه رغم أن تسجيل الأهداف يعد شيئا جميلا بالنسبة للاعب الأ أنه ينظر دائما لمصلحة فريقه لأنها أهم عنده من الألقاب الشخصية، معتبرا أن وجود زميليه اللاعبين المحترفين ريان منديز وإيغور كونارد ساعد الى جانب اللاعبين المواطنين في تعزيز الجانب الهجومي للفريق.

وقال سواريز في تصريحات صحافية للموقع الرسمي لنادي الشارقة" الفوز على النصر في المباراة الماضية مجرد ثلاث نقاط في الدوري وعلينا كلاعبين بذلك كل ما لدينا في المباريات القادمة كونها صعبة وتحتاج الى دعم الجميع".

وقاد سواريز فريقه الشارقة الى فوز كبير على النصر بستة أهداف مقابل ثلاثة أهداف بعدما سجل" سوبر هاتريك" في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الجمعة الماضية ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري الخليج العربي.