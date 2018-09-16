نيغريدو في الطريق إلى دبي للانضمام إلى النصر

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

نشرت إحدى المواقع العالمية لقاء مصور للمهاجم الإسباني نيغريدو، لاعب بيشكتاش التركي وهو في المطار متجهاً إلى دبي من أجل إتمام اجراء انتقاله إلى فريق النصر، وأكد اللاعب الإسباني في اللقاء عن شكره إلى جمهور الفريق التركي وكل من تقابل معه خلال رحلة احترافه مع بيشكتاش، موضحاً أن هناك بعض الأمور التي كانت سبباً في مغادرة الفريق في الوقت الحالي بعضها يتعلق بالنادي أو المدرب أو هو شخصياً، وهو ما جعله يغادر الفريق، مشيراً إلى أنها في النهاية كرة القدم وسيبحث عن تحدي جديد.

وكانت الصحف الإسبانية قد نشرت من قبل تواصل إدارة النصر مع النادي التركي واللاعب من أجل انضمام اللاعب إلى دوري الخليج العربي في صفقة وصلت قيمتها إلى 7 ملايين يورو مثلما أكدت صحيفة أس الإسبانية، ومن المتوقع أن يحل اللاعب الإسباني بديلاً للمهاجم البرازيلي يوري، الذي لم يوفق بشكل كبير مع الفريق الإماراتي في أول جولتين بدوري الخليج العربي.