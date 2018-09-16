شباب الأهلي يعرض 6 ملايين يورو لضم بلهندة

المصدر: أحمد طارق - دبي

تقدم نادي شباب الأهلي بعرض رسمي إلى نادي غلطة سراي التركي، للتعاقد مع المغربي يونس بلهندة، خلال فترة الانتقالات الحالية، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام التركية.

وأوضحت صحيفة «فاناتيك»، أن «شباب الأهلي عرض دفع ستة ملايين يورو مقابل التعاقد مع بلهندة، لافتة إلى أن غلطة سراي متمسك بالحصول على ثمانية ملايين يورو».

وأضافت: «المحادثات مستمرة بين الناديين، ويتوقع مسؤولو غلطة سراي نجاحهم في اقناع شباب الأهلي بزيادة العرض المالي، وحسم الصفقة قبل غلق باب القيد في الإمارات في الثاني من أكتوبر المقبل». يذكر أن شباب الأهلي تعاقد مع ثلاثة لاعبين أجانب جدد، هم: الأرجنتيني ماورو دياز، والإكوادوري جيمي أيوفي، والأرجنتيني إيمليانو فيكيو، بينما احتفظ باللاعب المولدوفي هنريكي لوفانور، الذي تلقى عرضاً من نادي الإمارات.