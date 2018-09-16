فريق أبوظبي في تحد السباق الرئيس لمونديال الزوارق بالبرتغال

المصدر: ريبادورو - الإمارات اليوم

تدخل الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا2»، المقامة حالياً في مدينة ريبادورو البرتغالية، مرحلة مهمة جداً، مع انطلاق السباق الرئيس للجولة، اليوم، الذي سيقام بمشاركة 28 زورقاً في المحطة ما قبل الأخيرة من عمر المنافسة لهذا الموسم. ويسعى فريق أبوظبي بزورقيه (1) بقيادة راشد القمزي، و(35) بقيادة راشد الطاير، إلى الوصول للمنصّة الرئيسة وتحقيق المراكز الأولى، التي تكفل للأبطال الاستمرار في الدفاع عن لقب البطولة، والاستمرار في المنافسة حتى الجولة الأخيرة من هذه البطولة، التي ستقام في بداية ديسمبر المقبل في سريلانكا.

وقبل انطلاق هذه الجولة يتصدر الترتيب العام الإيطالي ألبرتو كامبرتو برصيد 40 نقطة، ويحل ثانياً النرويجي توبايس مونتي كاس برصيد 22 نقطة، ويأتي ثالثاً الليتواني إدجراس ريابكو برصيد 15 نقطة، بينما أسهمت ظروف مختلفة في أن يحل القمزي الصغير في المركز الثامن حالياً بتسع نقاط، والطاير في المركز السادس بـ12 نقطة.