المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

سياو

أعلن نادي كاوكاي البرازيلي عن تعاقده مع اللاعب جوسيل سياو خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد تجارب عدة للاعب البرازيلي في دوري الخليج العربي، كان آخرها مع دبا الفجيرة، وقبلها مع الشباب والأهلي واتحاد كلباء.

اختلاف

استغرب لاعبون في الفريق الأول لنادي اتحاد كلباء عدم قيد اللاعب البرازيلي سانتوس في كشوف الفريق، على الرغم من تألقه في المعسكر الخارجي الذي أقيم في سلوفينيا قبل بداية الموسم.

مكافآت

قرر مسؤولون بنادي عجمان معاملة اللاعبين الذين لا يشاركون في المباريات المعاملة نفسها لبقية اللاعبين الأساسيين من حيث الامتيازات المالية التي يحصلون عليها، سواء في حالة الفوز أو التعادل، وذلك للحفاظ على الحالة المعنوية لكل اللاعبين، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية.