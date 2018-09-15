إسماعيل أحمد: العين منحني كل شيء.. ولن أفكر في غيره

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أعلن نادي العين تجديد عقد مدافعه الدولي إسماعيل أحمد، لخمس سنوات، قبل ساعات من مباراة الفريق الأول المرتقبة أمام ضيفه الظفرة، ضمن الجولة الثانية من مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وأعرب اللاعب المخضرم عن امتنانه وتقديره لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي رئيس مجلس إدارة نادي العين، على الرعاية السامية والدعم السخي للرياضة والرياضيين في الدولة.

كما أبدى تقديره لأعضاء مجلس إدارة النادي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار محمد بن ثعلوب الدرعي، ورئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم غانم مبارك الهاجري، وعضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفريق الأول والرديف محمد عبيد حماد، والمدرب الكرواتي زوران ماميتش، على الثقة الغالية والاهتمام اللافت، معرباً في الوقت نفسه عن فخره واعتزازه بالاستمرار مع ناديه، والحصول على شرف الدفاع عن شعار هذا الكيان الشامخ خلال السنوات المقبلة.

وقال في تصريحات صحافية: «سأعمل على إظهار أفضل ما لدي، وتسخير الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها في خدمة هذا الكيان الذي منحني الكثير، وسأسعى إلى تحقيق الأهداف المرجوة إلى جانب زملائي بالفريق، وكسب كل التحديات بشعار العين، النادي الكبير الذي لا يضع سقفاً لطموحاته، وأود أن أشكر جمهور العين على الثقة والمساندة والدعم اللامحدود لجميع اللاعبين من على المدرجات، وعبر منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت».

وحول العروض التي تلقاها بعد دخول فترة الستة أشهر ومع نهاية تعاقده، قال: «أنا على قناعة تامة بأن العين هو البيت الكبير، وبابه دائماً مفتوح لكل أبنائه، لذلك فكري وتركيزي كان منشغلاً بالعين، وأقدر كثيراً كل الأندية التي أظهرت رغبتها في الاستفادة من خدماتي خلال الاستحقاقات المقبلة، ولكن العين منحني كل شيء، وله مكانة كبيرة في قلبي، لذلك لا مجال للتفكير في غيره، ومهما تحدثت عنه أجد نفسي عاجزاً عن منحه حقه».

العين يدشن الإصدار الأول لكتاب «يوم المباراة»

أطلق نادي العين إصداره الأول لكتاب يوم المباراة للموسم الجديد، الذي تتصدره صورة حارس المرمى الدولي خالد عيسى، ويتضمن تحليلاً فنياً لمواجهة اليوم أمام الظفرة، ولقاءات مع نجوم فريقي العين والظفرة السابقين وتوقعاتهم، يتقدمهم فيصل علي، صاحب أول هدف في تاريخ مواجهات الفريقين.

ويسلط الكتاب الضوء على أكاديمية الكرة، وتتويج اتحاد الكرة للاعب عيسى خلفان، بجائزة هداف دوري تحت 15 سنة بـ45 هدفاً، وتصريحات سلطان راشد، عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم المدير الرياضي، الذي شدّد من خلالها على ضرورة إعادة النظر في مواعيد توقيت مباريات المراحل السنّية. كما تضمن لقاء مع لاعب براعم العين تحت 13 سنة، علي الغيثي، بالإضافة إلى تصريحات للمدرب الكرواتي زوران ماميتش، ونجوم الفريق إٍسماعيل أحمد وماركوس بيرغ والمصري حسين الشحات.

العين هو البيت الكبير، وبابه مفتوح دائماً لكل أبنائه.