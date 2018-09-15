زوارق الإمارات في تحدي «الزمن والسرعة» في جولة البرتغال

المصدر: ريبادورو ــ الإمارات اليوم

تشهد مدينة ريبادورو البرتغالية، اليوم، إقامة منافسات سباق أفضل زمن وسرعة في الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، بمشاركة وحضور حامل اللقب فريق أبوظبي، إضافة إلى حضور فريق الفيكتوري ضمن مشاركة متوقعة لأكثر من 25 زورقاً في الجولة الرابعة من البطولة.

ويقود «زورق أبوظبي 1» راشد القمزي، حيث يخوض تحدياً صعباً جداً في الدفاع عن لقبه، والاستمرار في المنافسة على شعلة الأمل بالاحتفاظ باللقب، خصوصاً مع نزيف النقاط غير المتوقع، الذي صادفه في الجولات الماضية من البطولة، وبشكل عام فإن القمزي حالياً في المركز الثامن برصيد تسع نقاط، بينما يتصدر البطولة الإيطالي ألبرتو كامبراتو برصيد 40 نقطة، حيث لعب الحظ معه بأن أحرز المركز الأول مرتين.