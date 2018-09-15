الرمادي يُقدم اعتذاره إلى لاعبي البرتقالي قبل مواجهة شباب الأهلي

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

يسعى فريق عجمان إلى تحقيق أفضل انطلاقة له في دوري الخليج العربي، حينما يستضيف شباب الأهلي، عند الساعة الـ8:15 مساء اليوم في ختام المرحلة الثانية. ولم يسبق للبرتقالي أن تمكن من تحقيق فوزين متتاليين في بداية الموسم منذ أن ظهر في المحترفين موسم 2008/‏‏‏2009.

واعتبر المدرب المصري، أيمن الرمادي أن الجانب المعنوي مهم جداً لفريقه في مباراة الليلة.

وحرص الرمادي على تقديم رسالة اعتذار للاعبيه قبل مواجهة شباب الأهلي، قائلاً: «خضنا ثلاث مباريات رسمية حتى الآن ولعبناها جميعاً بتشكيلة مختلفة، وكل لاعب شارك في هذه المواجهات أثبت كفاءته ويستحق أن يتواجد في مباراة الليلة، لكني مع الأسف مرتبط بعدد محدد من اللاعبين سواء في أرضية الملعب أو على مقاعد البدلاء».

وكان رجال مدرب عجمان، قد تمكنوا من تحقيق فوز بالتخصص على حساب النصر، في الجولة الافتتاحية من البطولة بملعب الأخير وبين جماهيره بهدف دون رد سجله مهاجمه السنغالي الجديد مامي تيام.

وتعتبر مواجهة الليلة، هي الثالثة بين الفريقين في الدوري، إذ سبق أن التقيا في الموسم الماضي مرتين، وفاز شباب الأهلي ذهاباً 3/‏‏‏1، في حين تمكن فريق عجمان من رد الدين إياباً، وفاز بهدفين دون رد.

ويأمل فريق عجمان أن يستغل الحالة المعنوية العالية التي تظهر على لاعبيه في الفترة الحالية، خصوصاً بعد النتيجة الكبيرة التي خرج بها في المباراة الماضية، ضد اتحاد كلباء في كأس الخليج العربي بالفوز بنتيجة 4/‏‏‏1، لتحقيق نتيجة إيجابية ضد شباب الأهلي دبي، تعزز من وضعيته في ضمان مقعده بالدوري.

في المقابل، يدخل فريق شباب الأهلي لقاء اليوم وهو في وضعية صعبة بعد أن خذل جماهيره في أول ظهور له سواء في الدوري أو كأس الخليج العربي بالخسارة أمام الجزيرة أو الوحدة، الأمر الذي سيضعه تحت حتمية تحقيق الفوز في مباراة اليوم على عجمان، لاستعادة التوازن والانطلاقة نحو المنافسة، خصوصاً أن شباب الأهلي، يعد من الفرق المرشحة للمنافسة على البطولات كافة.

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