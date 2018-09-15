أولى جولات «الشراعية 43 قدماً» تنطلق السبت المقبل

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الحدث الثاني في الموسم الرياضي البحري الجديد 2018-2019، سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً (الجولة الأولى من بطولة دبي)، السبت المقبل.

وأعلنت اللجنة المنظمة فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق المرتقب اعتباراً من غد وحتى الخميس المقبل، عبر لجنة السباقات في النادي بمقره في الميناء السياحي، أو عبر الرابط الخاص الذي سترسله اللجنة المنظمة للنواخذة والملاك عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة.

الجدير بالذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يحتفل هذا الموسم بذكرى مرور 30 عاماً على تأسيسه، والذي صادف شهر مايو عام 1988.

وتوج بطلاً للموسم الماضي طاقم القارب داحس 153 بقيادة النوخذة عمر المرزوقي، بعدما جمع 11 نقطة أهدته المركز الأول للترتيب العام.