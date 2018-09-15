«مجلس دبي» يطلق الموسم الجديد لبرنامج «غرس»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أطلق مجلس دبي الرياضي فعاليات الموسم الجديد من برنامج «غرس» التربوي الرائد، الذي يهدف إلى تعزيز القيم السلوكية لدى منتسبي الأندية الرياضية في إمارة دبي، ويقام البرنامج تحت شعار «رياضي على خطى زايد».

ونظم مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع شرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع، الأربعاء الماضي، بمقر المجلس، جلسة نقاشية تحت عنوان «معاً نحو مجتمع آمن»، حضرها عدد من مديري الشركات وأكاديميات كرة القدم. ويتضمن برنامج «غرس» تنظيم عدد من الأنشطة على مدار العام، منها ورش عمل ومحاضرات وجلسات نقاشية للاعبين والإداريين والمدربين وأولياء الأمور وسائقي الحافلات. وتم اختيار شعار «رياضي على خطى زايد» لتخليد وغرس شخصية المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد ومبادئه وقيمه كمثال للقائد القدوة الذي يحتذي به اللاعبون، ومواصلة نهجه والسير على خطاه .