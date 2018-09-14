نيغريدو يرفض 7 ملايين يورو مقابل الانضمام للنصر

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

رفض المهاجم الإسباني ألفارو نيغريدو، العرض المقدم من نادي النصر والبالغ 7 ملايين يورو مقابل الانضمام للنادي الإماراتي، بالرغم من موافقة ناديه بيشكتاش التركي على مغادرة اللاعب مقابل هذا العرض المالي المقدم من النصر.

وذكرت صحيفة "بي جي ك" التركية، أن مسئولي نادي النصر قد جلسوا مع اللاعب الإسباني على طاولة المفاوضات بعد أن توصلوا إلى اتفاق مع ناديه بيشكتاش، ولم يقبل الهداف الذي يقدم له 7 ملايين يورو سنوياً هذا العرض الفوري لأنه يبحث عن استقرار أسرته في أوروبا.

وقال الصحيفة: "سوف توافق إدارة النادي التركي على نقل اللاعب مباشرة إذا قبل المهاجم أن يذهب إلى الإمارات، بالإضافة إلى توفير تكلفة اللاعب الذي يحصل على 4.3 مليون يورو في السنة، وكان من المتوقع أيضًا أن تحقق الإدارة دخلاً قدره مليون يورو إذا وافق اللاعب على هذا الانتقال".