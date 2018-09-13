حمدان بن محمد: يجب إنقاذ رياضة القدرة من الغرق

المصدر: أحمد طارق-دبي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أن ما حدث في سباق القدرة ضمن بطولة العالم لألعاب الفروسية في مدينة تريون بولاية نورث كارولينا، لا يعكس واقع رياضة القدرة والتحمل، مشدداً سموه على أهمية إنقاذ الرياضة من الغرق.

وأضاف سموه في حديثه لقناة "دبي ريسنغ"، أن من يتحمل مسؤولية الأخطاء هي اللجنة المنظمة أو اللجان الرسمية الأخرى المكلفة من قبل الاتحاد الدولي للفروسية، مشيراً سموه إلى أن الأخطاء لم تحدث في أي رياضة من قبل.

وأوضح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أن التفاؤل مطلوب حتى في أسوء الظروف، مؤكداً أن السباق للنسيان والأمل كبير في تحقيق أفضل النتائج في الفترة المقبلة.