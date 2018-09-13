راشد بن دلموك يرفع علم الإمارات في افتتاح مونديال الفروسية

المصدر: نورث كارولاينا - الإمارات اليوم

رفع الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، علم الإمارات، خلال حفل افتتاح مونديال ألعاب الفروسية، أول من أمس، الذي يقام حالياً في ضيافة مدينة تريون بولاية نورث كارولاينا في أميركا. وشارك الشيخ راشد ضمن فريق الإمارات، الذي يقوده سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في فعاليات كأس القدرة، ضمن الألعاب العالمية للفروسية، الذي أقيم أمس. وشهد الافتتاح الظهور الأول لعلم الكويت، بعد رفع الإيقاف عن الفروسية الكويتية، ورفع العلم الكويتي فارس القدرة حمود المطيري، خلال طابور العرض. وشارك المطيري في سباق القدرة مع زميله أحمد الرويشد، وشارك أيضاً من الدول العربية في حفل الافتتاح كل من: المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، مملكة البحرين، جمهورية مصر العربية، المغرب، ليبيا، الجزائر ولبنان، التي تشارك لأول مرة في تاريخ الألعاب.