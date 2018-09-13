الزرعوني: استأجرنا «تاكسي» لاستكمال تدريبات الدراجات في الجزائر

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات، عبدالكريم الزرعوني، عن معاناة بعثة المنتخب الوطني المشاركة في البطولة العربية التي اختتمت، أخيراً، في الجزائر، مشيراً إلى أنهم واجهوا صعوبات ومشكلات، أبرزها اضطرارهم لاستئجار «تاكسي» في كل تدريب، إضافة إلى السيارة التي وفرتها اللجنة المنظمة للبعثة، من أجل خوض التدريبات بسيارتين، فضلاً عن اختلاف منطقة التدريبات المرتفعة والوعرة، على حد تعبيره.

وقال الزرعوني لـ«الإمارات اليوم»: «خلال التدريبات يتم تقسيم الجهازين الفني والإداري على سيارتين، إحداهما من اللجنة المنظمة، والثانية كنا نستأجرها (تاكسي) للبقاء مع البعثة طوال فترة التدريب، التي تصل إلى أربع ساعات، وهناك لاعبون يتدربون ساعة أو اثنتين».

وكان المنتخب قد حصد أربع ميداليات، هي: فضيتا الفرق، وبرونزيتا محمد المروي ويوسف ميرزا.