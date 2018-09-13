مدرب الشارقة: لن أفرط في «ديدا»

المصدر: منصور السندي - الشارقة

قال مدرب فريق الشارقة، عبدالعزيز العنبري، عما يتردد عن أن حارس مرمى الفريق، أحمد ديدا، في طريقه للانتقال إلى النصر، إن الفريق بحاجة إلى خدماته، ويتمنى عدم التفريط فيه.

وقال: «كمدرب لن أفرط في الحارس ديدا»، واصفاً إياه باللاعب المهم في الفريق، ومشيراً إلى جاهزية الشارقة لمواجهة النصر، غداً، في دوري الخليج العربي.

وقال العنبري في مؤتمر صحافي عقده بمقر النادي أمس: «الحارس أحمد ديدا قدم مستوى طيباً في الفترة الماضية، ورغم أنه عائد أخيراً من الإصابة، إلا أن وجوده مهم في الفريق».

وأضاف عبدالعزيز العنبري: «النصر فريق منافس في الدوري، ورغم خسارته في مباراته الأولى بالدوري إلا أنه فريق منظم، ويملك خط وسط قوياً، لذلك أتمنى أن نحقق نتيجة إيجابية أمامه». ووصف العنبري انضمام مهاجم شباب الأهلي، محمد إبراهيم، إلى فريق الشارقة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط، بالإضافة الكبيرة.