مدرب الوحدة: دبا تسبّب لنا في مشكلات سابقة

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أكد مدرب فريق الوحدة، ريجيكامب، أن مباراة دبا، غداً، في الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، في غاية الأهمية، وأوضح أن «دبا تسبب لنا في مشكلات سابقة»، رغم تفوق العنابي في المواجهات السابقة معه. وقال ريجيكامب في مؤتمر صحافي أمس: «سنفتقد جهود سلطان الغافري للإيقاف، فيما سيعود محمد عبدالباسط لقائمة الفريق بعد تعافيه من الإصابة».

وعن تأثير توقف الدوري في الفريق قال «لا توجد مشكلة بالنسبة لي في ما يخص التوقف، وقد لعبنا مباراتين في الكأس وفزنا بهما».

وعن تجنيس تيغالي قال «بالتأكيد سيساعد منتخب الإمارات، ويسعدني أن يكون لدى الوحدة عدد كبير من الدوليين».