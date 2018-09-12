فيفياني: اتحاد كلباء والكولومبي توبار جاهزين لاستحقاق نادي الامارات

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

وصف مدرب الفريق الاول لنادي اتحاد كلباء الايطالي فيفياني المباراة التي ستجمعه مع نادي الامارات وتقام على استاد كلباء عصر الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري الخليج العربي بالمهمة جدا، لكونها تأتي امام فريق قوي تابع بنفسه مبارياته، وان الفريق بأمس الحاجة لكسب النقاط الأهم في المرحلة الحالية، وطالب خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد مساء اليوم، لاعبي فريقه اللعب بتركيز عالي، وتوازن، لضمان نتيجة الفوز،منبها على ضرورة الاستفادة من عاملي الارض والجمهور، مضيفا: توصلت فعلا للتشكيلة الاساسية التي ستبدا المباراة مستفيدا من المباريات التي خاضها الفريق، و مؤكدا ان اللاعب الكولومبي تومبي توبار جاهز للمباراة فنيا وبدنيا، بسبب استمراره اللعب مع ناديه السابق في فنزويلا،وقد خاص مباراة رسمية قبل أسبوعين، متطلعا الى ان ينسجم اللاعب بسرعة مع باقي اللاعبين، وختم المؤتمر، مطالبا ادارة النادي بالتعاقد مع مدافع اجنبي بأسرع مايمكن، في حال تاكدت الادارة من عدم عودة النيجيري رحيم لوال، بشكل سريع، ومشيرا الى انه يتطلع للنجاح مع اتحاد كلباء، ومنوها الى ان سيرته الذاتية في كرة القدم تتضمن ممارسته اللعبة 16 سنة كلاعب ، ومثلها كمدرب.