تيغالي: يشرفني اللعب لمنتخب الإمارات في أمم آسيا

المصدر: إبراهيم الديب-أبوظبي

أكد مهاجم فريق الوحدة الأرجنتيني سباستيان تيغالي أنه لم يتلق حتى الآن قرارا رسمياً حول حصوله على الجنسية الإماراتية وتمثيله للمنتخب الوطني في بطول أمم اسيا القررة مطلع 2019، مؤكدا أن الأمور لا زالت معلقة ولم يصدر قررا رسمي بذلك.

وقال تيغالي في تصريحات صحافية اليوم -الأربعاء- في المؤتمر الصحافي لمباراة الوحدة مع دبا المقررة الجمعة "يسعدني ويشرفني أن ألعب باسم منتخب الإمارات وتمثيله في بطولة كأس الأمم الآسيوية المقبلة، ولكن لم ينته شيء بعد ولا أعلم الكثير عن "الموضوع"، ولا يمكنني التكلم كثيرا حتى تتضح الأمور، لأنني لا أعلم ما الموقف حتى الآن".

وأضاف "بالطبع توقعت أن ألعب يوما ما لمنتخب الإمارات في حالة كان الأمر ممكنا، وبالتأكيد لو تحقق هذا الأمر سأقدم كل ما لدي وأبذل قصارى جهدي لمساعدة منتخب الإمارات