العنبري: أتمنى عدم تفريط الشارقة في أحمد ديدا

المصدر: منصور السندي-الشارقة

أكد مدرب فريق كرة القدم بنادي الشارقة عبد العزيز العنبري ردا على سؤال بِان ما يتردد من حارس مرمى الفريق أحمد ديدا في طريقه للانتقال الى نادي النصر، أن فريقه بحاجة الى خدماته ويتمنى عدم التفريط في اللاعب، مشددا على أنه شخصيا لن يفرط فيه، واصفا ديدا باللاعب المهم في الفريق، مشيرا الى جاهزية الشارقة لمواجهة النصر يوم بعد غد الجمعة في الجولة الثانية لمباريات دوري الخليج العربي، مؤكدا أهمية استمرار ثقافة الفوز في صفوف الفريق بعد فوزه على الظفرة في الجولة الأولى للدوري.

وقال العنبري في مؤتمر صحافي عقده بمقر النادي أمس" الحارس أحمد ديدا قدم مستوى طيب في الفترة الماضية وعلى الرغم من أنه عائد أخيرا من الإصابة الا أن وجوده مهم في الفريق".

ووصف العنبري انضمام مهاجم شباب الأهلي دبي، محمد إبراهيم الى الشارقة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط بالإضافة الكبيرة.