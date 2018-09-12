المرزوقي رئيسا للجنة الانضباط والجنيبي للاستئناف

المصدر: منصور السندي-دبي

اختارت الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم الأربعاء أمس بمقر الاتحاد في دبي برئاسة مروان بن غليطة رئيس الاتحاد كلا من الدكتور حسن المرزوقي رئيسا للجنة الانضباط وعادل الجنيبي رئيسا للجنة الاستئناف خلفا لكل من رئيس لجنة الانضباط السابق أحمد الزعابي ورئيس لجنة الاستئناف السابق علي خلفان الظاهري بعد اعتذارهما عن تولي المنصبين ،فيما فوضت الجمعية العمومية رئيس وأعضاء الاتحاد وفقا للتعديل الجديد الذي تم في المادة" 87" من النظام الأساسي لاتحاد الكرة باختيار رؤساء وأعضاء اللجان القضائية في الاتحاد في حالة الاستقالة او الاعتذار عن العمل بهذه اللجان.