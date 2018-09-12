الشارقة يتعاقد مع محمد إبراهيم

المصدر: منصور السندي-الشارقة

أعلن نادي الشارقة على صفحته عبر " توتير" تعاقده مع مهاجم شباب الأهلي دبي محمد إبراهيم على سبيل الإعارة لموسم واحد فقط وذلك في اعقاب إتفاق بين الناديين يقضي بعودة اللاعب مجددا لصفوف الشارقة بعد إنتهاء فترة إعارته الأولى خلال الموسم الماضي.

وقال نادي الشارقة إن تعاقده مع اللاعب جاء بعدما قضى موسما كرويا ناجحا مع الفريق خلال الدوري المنصرم.

وكانت مفاوضات الشارقة مع اللاعب وناديه قد تمت تحت إشراف عضو مجلس الإدارة، مدير شئون الاحتراف أحمد مبارك وبمتابعة من رئيس النادي بعد طلب الجهاز الفني للفريق الأول التعاقد مع اللاعب مرة أخرى ليشكل إضافة للفريق الشرقاوي.