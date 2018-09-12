زاكيروني: لا اعلم شيئاً عن تجنيس تيغالي للعب في المنتخب

المصدر: منصور السندي-دبي

أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الإيطالي ألبيرتو زاكيروني أنه لا يعلم شئيا عن تجنيس لاعب الوحدة المحترف الارجنتيني سيبستيان تيغالي تمهيدا للعب في صفوف المنتخب، مشيرا الى أن المرحلة القادمة ستشهد خوض المنتخب مباريات ودية مع منتخبات قوية استعدادا لخوض مبارياته في كأس اسيا المقررة في الإمارات يناير المقبل.

وقال زاكيروني في تصريحات لقناة دبي الرياضية ردا على سؤال بشأن رايه في تجنيس تيغالي" لا اعلم شئيا عن هذا الأمر وهذا الخبر جديد بالنسبة لي".

وأضاف " تعمدت في هذه المرحلة ضمن برنامج اعداد المنتخب خوض مباريات ودية مع منتخبات ضعيفة مثل لاوس لكن المرحلة المقبلة ستشهد أداء مباريات ودية مع منتخبات قوية خلال معسكري المنتخب في أكتوبر ونوفمبر المقبلين".

ويلعب المنتخب في كأس اسيا ضمن المجموعة الأولى التي تضم الى جانبه منتخبات البحرين والهند وتايلاند.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة أحمد الرميثي قد كشف خلال تغريدة له على حسابه الشخصي في" توتير" عن تجنيس تيغالي للعب في المنتخب، مشيرا الى أن الجنسية الإماراتية هي شرف وتكريم لحاملها.

وأنهى المنتخب اليوم الثلاثاء معسكرا إعداديا خارجيا أقامه في إسبانيا وخاض خلاله مباراتين وديتين أمام منتخبي ترينداد وتوباغو ولاوس، إذ خسر في الأولى بهدفين نظيفين وفاز في المباراة الثانية بثلاثة أهداف نظيفة وسيعود المنتخب للتجمع مجددا في أكتوبر المقبل.