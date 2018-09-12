اتحاد بناء الأجسام يضمّ عمر الحيلي لمنتخب الناشئين

المصدر: محمد فاضل - دبي

أعلن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية عن ضم اللاعب، عمر محمد الحيلي (14 سنة)، إلى منتخب الناشئين بالقوة البدنية، الذي سيشارك في بطولة آسيا التي ستقام بدبي في الفترة من 18إلى 24 الجاري، وتشمل فئات الرجال والشباب والناشئين للذكور والإناث.

وقال عضو إدارة الاتحاد، فيصل الغيص الزعابي، لـ«الامارات اليوم»: «تم انتخاب اللاعب من صالة رأس الخيمة، وهو من اللاعبين الموهوبين، ونتطلع إلى أن يتمكن من الفوز بميداليتين فضية وذهبية في وزن 73 كيلوغراماً».

من جهته، قال مدرب المنتخب الوطني لجميع الفئات، عمر جمعة الظاهري، لـ«الإمارات اليوم»: «عمر لاعب موهوب، وقررنا إشراكه في هذه البطولة التي تعتبر الأقوى على مستوى القارة الآسيوية لزجه في المعترك الدولي ونيل الخبرة، كما أنه مرشح قوي لنيل ميدالية ملونة».