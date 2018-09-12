فرسان الإمارات تاريخ حافل في بطولات العالم للقدرة

المصدر: أحمد طارق - دبي

تنطلق «بطولة العالم للقدرة – ميدان»، اليوم، لمسافة 160 كيلومتراً، تتوزع على خمسة مراحل، بمشاركة 124 فارساً وفارسة، يمثلون 40 دولة، إذ يعد فرسان الإمارات أبرز المرشحين للفوز باللقب، لما يمتلكونه من تاريخ حافل في بطولات العالم.

وتشارك الإمارات في منافسات سباق القدرة بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حامل لقب النسخة الماضية من الألعاب العالمية التي أقيمت في نورماندي بفرنسا 2014.

ويقام السباق بنظامي الفردي والفرق، ويتم اختيار أفضل ثلاثة فرسان من الفريق للمنافسة على لقب الفرق، وإذا لم تشرك الدولة ثلاثة فرسان على الأقل فلا يحق لها المنافسة في ترتيب الفرق.

وتمت إعادة تسمية «منافسات القدرة» ضمن ألعاب الفروسية العالمية، لتصبح «ميدان للقدرة»، وسيطلق على المحور الأخير من «ميدان للقدرة» اسم «مسار ميدان».

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