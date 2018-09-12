زهران: راهنت على التسجيل في كلباء فاحتفلت بالطريقة السنغالية

المصدر: محمد فاضل - عجمان

كشف مدافع الفريق الأول لنادي عجمان حسن زهران، لـ«الإمارات اليوم»، عن سر احتفاله المميز بعد تسجيله هدفاً جميلاً في مرمى اتحاد كلباء ضمن الجولة الثانية لكأس الخليج العربي، فقال: «راهنت زميلي السنغالي مامي تيام على تسجيل هدف في مرمى اتحاد كلباء، وبالفعل تم ذلك فقررت الاحتفال على الطريقة السنغالية».

وأكد زهران أنه وعد مامي، الذي غاب عن اللقاء، بالتسجيل، وأنه سيهديه الهدف إذا سجله. يذكر أن «البرتقالي» فاز بنتيجة كبيرة، أول من أمس، على كلباء 4-1 في ثانية جولات الكأس، وجاء هدف زهران في الدقيقة 57. وقال زهران: «تجمعني بمامي تيام وكل اللاعبين علاقة أخوية متينة، ونتطلع إلى أن نستثمرها في نجاح الفريق».