أحمد الرميثي يوضح 3 نقاط حول «تجنيس تيغالي»

المصدر: أحمد طارق - دبي

وضح رئيس شركة الوحدة لكرة القدم، أحمد الرميثي، ثلاث نقاط مهمة بخصوص قضية «تجنيس لاعب الوحدة الأرجنتيني سبستيان تيغالي»، وقال الرميثي إن النادي لن يتعاقد مع محترف أجنبي خامس، موضحاً على حسابه الشخصي في «تويتر» أن «الجنسية الإماراتية هي شرف وتكريم لحاملها، وأن اللاعب ليس الأول وليس الأخير، إذ تم تجنيس بعض اللاعبين قبله، وسيأتي بعده لاعبون أيضاً».

وأضاف في النقطة الثالثة أن: «نادي الوحدة مستفيد بدعم المنتخب وهذا واجب، ولا فائدة بإضافة لاعب بديل، ولن نساوم حول ذلك، والحفاظ على اللاعب أكثر من خمس سنوات سهل ذلك».

من جهته، كتب إداري الوحدة عبدالباسط الحمادي على «تويتر»، أن «(العنابي) بدأ الموسم بأربعة أجانب، وسيكمل الموسم بالأسماء نفسها، ولن يستفيد من وضع تيغالي».