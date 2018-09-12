المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

«هاشتاغ»

أطلق مشجعون لفريق الشارقة «هاشتاغ» على مواقع التواصل الاجتماعي، يطلبون فيه من جمهور «الملك» الحضور بكثافة خلف فريقهم، خلال مباراة النصر بعد غدٍ في الدوري، حتى يواصل الفريق مسيرة انتصاراته.

تكليف

كلّف اتحاد لعبة جماعية مسؤولاً كبيراً في الاتحاد بتولي ملفات خاصة بالمنتخبات، وتقديم خطة عمل دورية عنها، علماً بأنه، رغم الخبرة الكبيرة التي يتمع بها، فإنه يتولى في الوقت ذاته الإشراف فنياً على أكثر من عمل داخل الاتحاد.

طلب

تقدم أحد أندية دوري الخليج العربي بطلب لنادٍ منافس، بالتعاقد مع مدافع لا يشارك معه بصفة أساسية، وذلك بعدما تعرّض لاعب أساسي في الفريق لإصابة قوية ستبعده فترة طويلة في الموسم الحالي.