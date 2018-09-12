الحمادي: بعض مرافق البطولة قد تتأثر بالإعصار

المصدر: كارولاينا - الإمارات اليوم

قال مدير مشروع تطوير قوانين القدرة والتحمّل في اتحاد الإمارات للفروسية، الحكم الدولي أحمد علي الحمادي، إن «إلغاء البطولة أمر وارد في حال حدوث تطوّرات سلبية في حالة الطقس».

وأوضح في تصريحات صحافية: «إعصار (فلورنسا)، الذي يقترب من نورث كارولاينا، لن يشكل خطورة كبيرة على المنطقة، إلا أن بعض مرافق البطولة قد تتأثر، مثل خيام منطقة الفحص البيطري التي تم تجهيزها قبيل الحدث إذ إن المستوى لا يليق بحجم بطولة العالم»، مضيفاً أنه «في حال وجود تأثير واضح على سلامة الخيول والفرسان، سيتجه المسؤولون إلى إلغاء البطولة بالتشاور مع المندوب الفني المكلف من الاتحاد الدولي، ورئيس لجنة التحكيم، بالتنسيق مع اللجنة المنظمة، مع الأخذ في الحسبان حجم الجهد والأعباء للفرق المشاركة».