«إعصار فلورنسا» يثير المخاوف في مونديال الفروسية

المصدر: كارولاينا - الإمارات اليوم

أثار إعصار «فلورنسا» المخاوف في أوساط بطولة العالم للفروسية، المقامة حالياً في ضيافة الولايات المتحدة، وذلك بعد الأنباء التي تحدثت عن الأوامر التي أصدرتها السلطات بإجلاء جماعي، على طول أجزاء من الساحل الشرقي للولايات المتحدة، خصوصاً ولاية نورث كارولاينا وولاية ساوث كارولاينا وفرجينيا، وقد تم إعلان حالة الطوارئ في هذه الولايات.

ويتخوف المشاركون في البطولة من تأثير الإعصار، الذي تحوّل إلى عاصفة من الفئة الرابعة، وفقاً لتقارير أميركية.

ورغم أن البطولة تبتعد عن منطقة الإعصار بـ400 كلم، فإن المخاوف تزايدت بعد تحذير المركز الوطني للأعاصير من عواصف وفيضانات مدمرة.