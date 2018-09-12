السبوسي: البطولة الأصعب في تاريخ سباقات القدرة

المصدر: كارولاينا - الإمارات اليوم

أكد المدرب محمد السبوسي، جاهزية جميع خيول فريق الإمارات، إذ خضعت لإجراءات روتينية للاطمئنان على استعدادها، مثل فحوص الدم، وقال: « البطولة الحالية تعدّ الأصعب في تاريخ سباقات القدرة، بحكم المشاركات السابقة في بطولات عالمية، مثل كأس العالم بماليزيا 2008، ومونديال الأرجنتين للناشئين، وبطولات أوروبا، وتتمثل تحديات البطولة في صعوبة الأرضية وحالة الطقس، إضافة إلى نوعية المنافسين في البطولة، مقارنة بالسنوات الماضية، إذ تعدّ الحظوظ متساوية بين الفرق التي تمتلك بطلاً جاهزاً للمنافسة».

وأضاف في تصريحات صحافية: «خبرة الفارس تعدّ الورقة الرابحة في البطولة، التي تصاحبها أحوال جوية صعبة ستكون على الجميع، وليس فريق الإمارات فحسب»، موضحاً أن «جميع متطلبات النجاح متوافرة لدى منتخب الإمارات، بفضل دعم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».

وكشف السبوسي أن «خطة الفريق سيضعها الفارس سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتم دراسة جميع المنافسين في الفترة الماضية، لمعرفة نقاط الضعف والقوة»، مشيراً إلى أن السباق اليوم يعتمد على (التكتيك)، مع وجود خيل قادرة على تخطي جميع العقبات.

وقال السبوسي: «إن مراحل السباق المتفاوتة في المسافات ستؤثر في حال جرت المنافسات بسرعات عالية، والأهم تجاوز المسافات الطويلة في بعض المراحل، مع الاحتفاظ بأكبر مخزون طاقة لدى الخيل».

وأوضح السبوسي أنه «حرص على التحرر من الضغوط قدر المستطاع مبكراً قبل انطلاقة البطولة، والتفكير بصورة إيجابية، والتركيز على الخيول بعيداً عن جميع الأمور الأخرى، مثل التنظيم الذي ليس في مستوى الحدث الكبير».