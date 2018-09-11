«الأبيض 77» يواجه «لاوس 178» في ختام معسكر جيرونا

المصدر: جيرونا - الإمارات اليوم

ينهي منتخبنا الوطني لكرة القدم اليوم معسكره التدريبي الذي يقيمه في مدينة جيرونا الإسبانية، عندما يواجه نظيره منتخب لاوس على استاد مونتليفي، في مباراة ودية دولية تقام السادسة مساء بتوقيت إسبانيا «الثامنة بتوقيت الإمارات».

وهذه المباراة الثانية للمنتخب في معسكره الحالي، بعدما واجه ترينيداد وتوباغو الخميس الماضي وخسر بهدفين دون رد، في إطار تحضيراته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستقام في الإمارات مطلع العام المقبل بمشاركة 24 منتخباً. يذكر أن تصنيف منتخب الإمارات العالمي 77، وتصنيف منتخب لاوس 178، بينما تصنيف ترينيداد وتوباغو 91 عالمياً. ومن المقرر أن يقيم المنتخب آخر معسكر تدريبي خارجي له في مدينة برشلونة الإسبانية بالفترة من 6 إلى 16 أكتوبر المقبل.

من جهة أخرى، قاد مدرب منتخب الإمارات، الإيطالي ألبيرتو زاكيروني آخر حصة تدريبية لـ«الأبيض» التي اشتملت على تدريبات الإحماء وتدريبات خاصة للمدافعين ولاعبي الوسط والمهاجمين، إلى جانب التسديد على المرمى ولعب تقسيمة بنصف ملعب إلى جانب تطبيق عدد من الجمل التكتيكية والخططية.

كما كانت هناك تدريبات خاصة لحراس المرمى الثلاثة علي خصيف وخالد عيسى وفهد الظنحاني.

وقال مهند سالم العنزي، مدافع العين والمنتخب، إن «مواجهة لاوس تعد فرصة لمحو الصورة التي ظهرنا عليها خلال المباراة الماضية التي لم نقدم فيها الشكل المنتظر، الأمر الذي أقلق الجماهير الإماراتية كثيراً، خصوصاً أن الجميع ينتظر أن يكون الأبيض في أفضل جاهزية قبل انطلاق البطولة التي ستقام على أرضنا ووسط جماهيرنا».

وأضاف «كل اللاعبين يشعرون بأهمية هذه المرحلة من الإعداد لذلك يحرص الجميع على تقديم كل ما لديه من أجل حجز مكانه في القائمة النهائية التي ستشارك في البطولة»، مشيداً بالدور الذي يقوم به الجهاز الفني في مسألة تجهيز اللاعبين من كل النواحي الفنية والبدنية والنفسية، إلى جانب معالجة الأخطاء التي نقع فيها بشكل فوري سواء بالحصص التدريبية أو المحاضرات اليومية.

وعن طموحاته في نهائيات كأس آسيا، أكد قلب دفاع الأبيض، أن «طموح كل اللاعبين هو طموح الجماهير الإماراتية نفسه، التي تأمل أن يعانق الأبيض اللقب بعد أن كان وصيفاً في نسخة 96 وثالثاً في النسخة الماضية، إلا أن هذا الطموح يحتاج إلى عمل وتضافر الجهود كافة، فنحن سنؤدي ما علينا وسنقاتل من أجل تحقيق الحلم، وعلى الجماهير كذلك القيام بدورها بمساندة المنتخب وتشجيع اللاعبين والشد من أزرهم، كذلك هي الحال بالنسبة للمسؤولين الرياضيين والنقاد وممثلي وسائل الإعلام ببث رسائل إيجابية وتحفيزية لأعضاء المنتخب، كما حصل في البطولات الماضية حين التف الجميع خلف المنتخب، سواء في خليجي 18 وخليجي 21 وكأس آسيا 96».

ويُعد العنزي من أهم عناصر الخبرة في صفوف الأبيض، حيث أسهم بشكل كبير في تحقيق الأبيض للقب خليجي 21 في البحرين، إلى جانب ظهوره المميز في آسيا - أستراليا 2015، وحصوله على جائزة أفضل لاعب في مباراة اليابان بالدور ربع النهائي التي فاز بها الأبيض بركلات الجزاء الترجيحية.