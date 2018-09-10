«الصقور» يخشى السقوط أمام قناصي الجزيرة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - رأس الخيمة

يحل فريق الجزيرة ضيفاً على نظيره الإمارات عند الساعة 5:40 عصراً على استاد الإمارات في رأس الخيمة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة كأس الخليج العربي.

ويبحث أصحاب الأرض عن تحقيق الفوز الأول واللحاق بالبطولة، بعدما كان قد تعرض لهزيمتين في أولى مبارياته بدوري الخليج العربي وبطولة كأس الخليج العربي أمام العين والنصر، فيما يحتل الجزيرة صدارة المجموعة الثانية عقب فوزه على فريق الفجيرة بنتيجة كبيرة 5-2، ويأمل تأكيد صدارته اليوم وتحقيق الفوز الثاني أمام فريق الإمارات الذي سيتأزم موقفه في المجموعة حال خسر المباراة، إذ سيبقى في ذيل المجموعة الثانية من دون رصيد.

ووصف مدرب فريق الإمارات التونسي جلال قادري، لقاء الجزيرة بأنه مواجهة من «العيار الثقيل»، وقال في المؤتمر الصحافي: «كنا نتمنّى أن تضعنا قرعتا الدوري والكأس أمام فرق قريبة منا في المستوى الفني، لكن البداية كانت باختبار قوي للغاية أمام فريق العين حامل اللقب وفقدنا النتيجة 1-3، رغم المردود الإيجابي للاعبين، ثم انتقلنا إلى مواجهة قوية في المرة الثانية أمام النصر وخسرنا بهدف نظيف، واليوم ندخل إلى اختبار مماثل في درجة الصعوبة أمام الجزيرة، ويجب أن نؤدي جيداً ونضع في تقديرنا الإمكانات الجيدة للاعبين، والرغبة العالية في المنافسة على النتيجة الإيجابية».

من جهته، قال مدرب فريق الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، إن الانتصارات الكبيرة التي حققها فريقه في افتتاح بطولتي الدوري والكأس أصبحت من الماضي بالنسبة له وللاعبيه، موضحاً في مؤتمر صحافي، أن «التركيز منصب الآن على تطوير جميع نواحي الأداء وعلى الاجتهاد بشكل أكبر لتقديم مستويات أفضل في الجولات المقبلة من البطولات التي يشارك فيها الفريق على مدار الموسم الجاري»، مشدداً على أهمية تحقيق الفوز في لقاء اليوم الذي يجمعهم بفريق الإمارات.