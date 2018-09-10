اتحاد كلباء يتعاقد مع الكولومبي تومي توبار

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تعاقدت شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء، مع اللاعب الكولومبي تومي توبار، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم، لتمثيل الفريق الأول في الموسم الحالي لدوري الخليج العربي، قادماً من كارابوبو الفنزويلي.

ويلعب توبار (31 عاماً) في خط الهجوم.

وكان اللاعب قد نال موافقة المدرب الإيطالي فيفياني، بعد مشاركته بالتدريبات اليومية، ونجاحه في الفحص الطبي.

وقال مصدر رسمي لـ«الإمارات اليوم»: «تم التوقيع رسمياً وبانتظار وصول بطاقته الدولية، من أجل قيده في كشوف الاتحاد، ونتوقع حسم القيد الرسمي خلال الأيام التالية، لضمان إشراكه في أول مباراة في دوري الخليج العربي».