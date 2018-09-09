ميرزا يغيب عن بطولة العرب للدرّاجات بسبب الإصابة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

غاب قائد المنتخب الوطني للدرّاجات يوسف ميرزا، عن سباق الفردي ضد الساعة الذي أقيم أمس، في البطولة العربية بالجزائر وكان لمسافة 40 كم بسبب الإصابة التي كانت قد لحقت به أثناء وجوده مع فريق الإمارات في طواف إيطاليا قبل دورة الألعاب الآسيوية الـ18، التي كان لها تأثير كبير في اللاعب بالدورة حيث لم تسعفه للمنافسة على ميدالية آسيوية جديدة.

وكان المنتخب الوطني للدراجات قد حقق الميدالية الفضية في سباق الفرق ضد الساعة، وذلك في منافسات البطولة العربية، ليحصد منتخب الدراجات أولى ميدالياته في البطولة في انتظار السباق الرئيس يوم الثلاثاء المقبل في ختام البطولة، وهو الفردي العام لمسافة 150 كم.

وأكد عضو مجلس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، عبدالكريم الزرعوني، لـ«الإمارات اليوم»، أن بعثة المنتخب لاقت استقبالاً حافلاً بمجرد حضورها إلى الجزائر، حيث كان في استقبالها يوسف خميس آل علي، سفير الدولة في الجزائر، الذي حرص على التواجد واستقبال البعثة، كما أنه حريص على التواصل بصفة مستمرة للوقوف على أخبار البعثة المشاركة في البطولة، وأشار إلى أن إصابة ميرزا، بالتأكيد أفقدت المنتخب الكثير خلال الفترة الأخيرة حيث شعر بالإصابة قبل سباق أمس، ففضل الراحة، وتمنى الزرعوني ألا تؤثر في يوسف خلال السباق الختامي يوم الثلاثاء المقبل.