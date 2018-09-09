تعادل العروبة ومصفوت ودياً

المصدر: محمد فاضل - عجمان

تعادل فريقا مصفوت والعروبة بهدف لمثله في المباراة الودية التي أقيمت أول من أمس، في ملعب مصفوت ضمن استعدادات الفريقين للموسم المقبل للدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى. وسجل هدف العروبة، المحترف البرازيلي اديلسون، في المقابل سجل لمصفوت الفرنسي الجنسية المغربي الأصل فاتري. وشهدت المباراة تعرض مهاجم مصفوت التونسي محمد علي بن حمودة للإصابة في العضلة الخلفية. وعن المباراة قال مساعد مدرب مصفوت محمد عبدالله لـ«الإمارات اليوم»: «قدم الفريقان مباراة جيدة وقد استفدنا منها خصوصاً في الشق الهجومي، ونتمنى أن يعود اللاعب بن حمودة بسرعة من الإصابة ليكتمل الفريق».