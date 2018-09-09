كونتيروس يحذّر الوصل من خطورة باتنا ومطر

المصدر: أحمد طارق - دبي

يحلّ الوصل ضيفاً على الوحدة في قمة مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى في كأس الخليج العربي، الساعة 8:15 على استاد مدينة زايد في أبوظبي، إذ حذّر مدرب «الإمبراطور»، الأرجنتيني كونتيروس، من خطورة لاعب الوحدة المغربي، مراد باتنا، وقائد الفريق، إسماعيل مطر، الذي وصفه بأنه لاعب محوري، ويقوم بالعديد من الأدوار الهجومية التي تعد مصدر خطورة «العنابي».

وقال كونتيروس في مؤتمر صحافي، إن الوصل أمامه مباراة مهمة جداً مع الوحدة الذي يعد من الفرق الكبيرة، لافتاً إلى أنه يتمتع باستقرار فني كبير، جعل الفريق يقدم أداء مميزاً في بداية الموسم، مؤكداً أن الوصل يخوض اللقاء بهدف تحقيق نتيجة إيجابية، يعوض بها تعادله أمام كلباء في الجولة الأولى، ومشدداً على أن الوحدة يعيش حالة جيدة بفضل المستوى الفني والنفسي لمجموعة اللاعبين المميزين الذين يمتلكهم.

وحذّر الأرجنتيني من خطورة هجوم الوحدة، وقال: «الفريق يضم مجموعة جيدة جداً على مستوى الهجوم، خصوصاً المغربي مراد باتنا، الذي يلعب في مركز الجناح، ويعد من أهم مصادر الخطورة في العنابي، بينما يؤدي إسماعيل مطر دوراً محورياً مهماً في وسط الملعب، ويسهل من مهمة وصولهم إلى مرمى المنافس، ويقدم أداء شبه متكامل من خلال مساندته اللاعبين في الدفاع والهجوم على حد سواء».

وأضاف: «سنفتقد الثنائي الدولي خميس إسماعيل وعلي سالمين، اللذين يعدان من أهم لاعبي الفريق، لكننا سنسعى إلى الدفع بثنائي قادر على تقديم الأفضل داخل الملعب لتحقيق هدف الفريق في المباراة، بينما سنستمر في سياسة إعطاء الفرصة للاعبين الشباب، خصوصاً أن لوائح البطولة تساعد على تحقيق هذا الأمر، وسنسعى إلى تقديم أفضل ما لدينا في المباراة، من خلال تطبيق الخطط التكتيكية التي يعتمد عليها الفريق، مع وضع مفاتيح اللعب في فريق الوحدة في الاعتبار، وكيفية إيقاف خطورتهم».

وختم حديثه بقوله: «قمنا بتصحيح بعض السلبيات في الفترة الماضية، وفي المباراة الأخيرة، إذ كان لدينا ست فرص محقّقة، كان منها أربع للبرازيلي فابيو دي ليما، لكن الحظ عاند الفريق وحرمه تحقيق الفوز، وسنسعى في المباراة المقبلة أمام فريق الوحدة إلى الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية، لتحقيق هدفنا الأساسي، وهو الصعود مع الفرق الأربعة التي ستتأهل إلى دور الثمانية، وذلك للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة».

ريجيكامب: سنلعب للفوز فقط

قال مدرب الوحدة، الروماني لورينت ريجيكامب، إن «العنابي» يجب أن يكون حذراً في مواجهة هجوم «الفهود»، الذي يضم مجموعة من اللاعبين المميزين، وأكد في مؤتمر صحافي، إن الوحدة سيلعب من أجل الفوز فقط، ومواصلة الانتصارات في الموسم الحالي، الذي بدأه بالفوز على العين والحصول على لقب كأس سوبر الخليج العربي، ثم الفوز على كلباء في الدوري، وشباب الأهلي في كأس الخليج العربي.

وأضاف: «يجب أن نكون حذرين من خطورة خط هجوم الوصل، ولكننا نركز على اللعب بطريقتنا التي لعبنا بها في المباريات السابقة، خصوصاً أننا نسعى إلى مواصلة الانتصارات، والحفاظ على صدارة المجموعة الأولى».

- اختبار قوي اليوم

للعنابي أمام الوصل،

بعد البداية المثالية

في الدوري والكأس.