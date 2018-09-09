كلباء يبحث عن فوزه الأول أمام البرتقالي

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يتطلع فريق اتحاد كلباء بقيادة المدرب الإيطالي فيفياني في مباراة عجمان، إلى تحقيق فوزه الأول هذا الموسم، بعد الانتكاسة التي تعرّض لها الفريق في مستهلّ عودته إلى المحترفين، وبعد الخسارة القاسية بسداسية على يد الوحدة في الدوري، ثم التعادل سلباً مع الوصل في الجولة الأولى للكأس، وهي المباراة التي شهدت نهاية مبكرة لنجمه النيجيري لوال، بسبب إصابة ستبعده عن الملاعب لأشهر طويلة، ثم تعيين مدرب جديد هو الإيطالي فيفياني، خلفاً للبرازيلي فييرا، الذي لم يعمر طويلاً مع الفريق.

وتقام المباراة على ملعبه وبين جمهوره، الساعة 17:40 عصراً، ويأمل النمور أن يطمأن جماهيره على الفريق بعد البداية المخيبة. في المقابل لن تكون مهمة النمور سهلة، كونه يلاقي عجمان المنتشي من فوزه في الدوري على النصر، ثم التعادل 1-1 أمام بني ياس، في مستهلّ كأس الخليج العربي.

ويعدّ البرتقالي من الأندية التي تشارك في بطولة كأس الخليج العربي، بهدف المنافسة وليس للمشاركة فقط، ما يرشح إلى أن تظهر المباراة قوية، خصوصاً أن مدربي الفريقين أكدا خلال المؤتمر الصحافي، أول من أمس، رغبتهما في تحقيق الفوز كهدف من المباراة.